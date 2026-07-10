Il Capua Film Fest mette in palio un “Golden Ticket” che permette di assistere gratuitamente alle proiezioni al Teatro Ricciardi per sempre. La competizione si svolge con un solo biglietto e un solo vincitore. La quinta edizione dell’evento si svolge in questa occasione, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere questa opportunità esclusiva. La selezione del vincitore avviene attraverso una singola estrazione, senza ulteriori dettagli sui criteri di partecipazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un solo biglietto. Un solo vincitore. Un’opportunità destinata a rimanere unica. In occasione della V edizione del Capua Film Fest, il Teatro Ricciardi di Capua presenta una delle iniziative più originali della sua storia: il Golden Ticket, un esclusivo biglietto dorato che garantirà al suo possessore l’ingresso gratuito a vita a tutti gli eventi organizzati dal Teatro Ricciardi. Film in programmazione, spettacoli teatrali, rassegne ed eventi culturali: chi troverà il Golden Ticket potrà vivere il teatro senza più acquistare un biglietto, con l’unica esclusione degli eventi privati o riservati. L’iniziativa richiama il celebre “biglietto d’oro” della fantasia cinematografica, ma questa volta diventa realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capua Film Fest, con il “Golden Ticket” al Teatro Ricciardi gratis per sempre

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