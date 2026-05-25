Torna il Milano Film Fest con Claudio Santamaria | 120 film e proiezioni gratis in 24 piazze

Dal 4 al 9 giugno, il Milano Film Fest torna con 120 film proiettati in 24 piazze della città. L’evento prevede proiezioni gratuite distribuite tra vari luoghi pubblici. Tra gli ospiti, anche l’attore Claudio Santamaria sarà presente durante la manifestazione. La kermesse si svolge in più punti della città, coinvolgendo spazi aperti e aree pubbliche per le proiezioni.

Dal 4 al 9 giugno torna il ‘Milano Film Fest’, con la proiezione di 120 film in diversi luoghi della città. Milano, con i suoi cinema e teatri, accoglie la seconda edizione del festival per una settimana dedicata al grande cinema.La nuova edizioneSotto la direzione artistica di Claudio Santamaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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