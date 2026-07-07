capua film fest 2026 il cinema si racconta al femminile

Dal 16 al 30 luglio si svolge la nuova edizione del Capua Film Fest nei Giardini dello Sperone. Questa edizione sarà dedicata alle donne, con il talento femminile come filo conduttore dell’evento. La manifestazione si concentrerà sulla proiezione di film e attività legate al cinema al femminile. La location scelta è nei pressi di via Pomerio, a Capua.

Sarà il talento delle donne a guidare la nuova edizione del Capua Film Fest, in programma dal 16 al 30 luglio nei suggestivi Giardini dello Sperone (via Pomerio, Capua). Promossa dal Teatro Ricciardi, ideata da Gianmaria Modugno e diretta da Francesco Massarelli, la rassegna sceglie per il 2026 il titolo "Femminile: sguardi e ritratti", trasformando il cinema in uno spazio di confronto dedicato alle registe, alle attrici e alle autrici che stanno ridefinendo il panorama audiovisivo contemporaneo. Proiezioni, incontri con gli artisti e momenti musicali accompagneranno il pubblico in un percorso che alterna opere dirette da donne e film capaci... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

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Il Teatro Ricciardi ed il Capua Film Fest ospiti di Story Time

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