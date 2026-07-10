Il 30 giugno 2026, i militari del Nucleo ambientale hanno sequestrato i cantieri di parchi eolici in seguito a indagini su presunti abusi paesaggistici. I lavori sono stati fermati in diverse aree, in attesa di verifiche ufficiali. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica e riguardano presunte violazioni delle norme di tutela del paesaggio. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali accuse.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 30 giugno 2026, nell’ambito di indagini coordinate da questa Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti e del NIPAAF di Benevento hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso da questo Ufficio, avente ad oggett o quattro aree interessate dai lavori di costruzione di altrettante turbine eoliche, site nei comuni di San Marco dei Cavoti e Molinara. Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario stante la sussistenza del fumus del reato di esecuzione di lavori in totale assenza di idonei titoli autorizzativi. Le opere, infatti, venivano portate avanti nonostante il parere espressamente negativo della Soprintendenza, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata area boscata ex lege. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cantieri eolici sotto sequestro: stop ai lavori per presunti abusi paesaggistici

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