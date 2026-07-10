Sono stati sequestrati quattro cantieri eolici perché sono stati avviati lavori senza le autorizzazioni necessarie in un'area soggetta a vincoli. La Procura ha disposto il provvedimento dopo aver accertato che non erano stati ottenuti i permessi richiesti prima dell'inizio degli interventi. I lavori sono stati interrotti e i cantieri sono stati posti sotto sequestro. La vicenda riguarda interventi realizzati senza le adeguate autorizzazioni previste dalla legge.

Secondo quanto riferito dalla Procura, il provvedimento si è reso necessario per la presunta esecuzione di lavori in totale assenza di idonei titoli autorizzativi. Le opere sarebbero state realizzate nonostante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata ex lege come area boscata. Nel corso delle attività investigative, la polizia giudiziaria, con il supporto di un consulente tecnico, ha effettuato sopralluoghi e ispezioni nei cantieri. Gli accertamenti avrebbero confermato la natura boscata delle aree interessate e documentato l’erosione di ampie porzioni di bosco, nonché la distruzione di specie arboree ritenute di particolare pregio ambientale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sequestrati quattro cantieri eolici: lavori senza autorizzazioni in area vincolata

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