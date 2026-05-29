Toscana stop ai lavori sotto il sole | bloccati i cantieri nel caldo
I cantieri in Toscana sono stati temporaneamente sospesi a causa delle alte temperature. Il blocco riguarda lavori all’aperto, principalmente nel settore edile e infrastrutturale. La sospensione obbligatoria verrà decisa in base alle previsioni meteorologiche e alle soglie di temperatura stabilite. Le autorità hanno comunicato che i giorni di stop saranno determinati in modo da tutelare la sicurezza dei lavoratori durante le ore più calde. La misura riguarda le attività che si svolgono sotto il sole.
? Domande chiave Quali settori specifici sono colpiti dal blocco delle attività?. Come verranno determinati i giorni di sospensione obbligatoria dei lavori?. Chi deve garantire l'applicazione delle nuove regole nei cantieri?. Quali interventi rimarranno operativi nonostante il divieto del caldo?.? In Breve Blocco attività dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni con bollino rosso.. Misura valida per i settori agricolo, florovivaistico, cave e cantieri fino al 31 agosto 2026.. Datori di lavoro devono consultare le mappe del portale Worklimate 3.0 per i turni.. Eccezioni per interventi di pubblica utilità, protezione civile e servizi pubblici gestiti da concessionari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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