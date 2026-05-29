Toscana stop ai lavori sotto il sole | bloccati i cantieri nel caldo

Notizia in breve

I cantieri in Toscana sono stati temporaneamente sospesi a causa delle alte temperature. Il blocco riguarda lavori all’aperto, principalmente nel settore edile e infrastrutturale. La sospensione obbligatoria verrà decisa in base alle previsioni meteorologiche e alle soglie di temperatura stabilite. Le autorità hanno comunicato che i giorni di stop saranno determinati in modo da tutelare la sicurezza dei lavoratori durante le ore più calde. La misura riguarda le attività che si svolgono sotto il sole.