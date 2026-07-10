Gabriele Casadei ha conquistato il secondo posto nel C1 1000 a Montreal, nella terza tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità 2026. Casadei, già terzo a Szeged, ha confermato il risultato nella gara in Canada. La competizione si svolge a Montreal, in Canada.

L’Italia festeggia subito un podio nella terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Montreal, in Canada: nella specialità olimpica del C1 1000 maschile Gabriele Casadei, già terzo a Szeged, si ripete confermando il piazzamento ottenuto nella gara magiara. SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei sale sul gradino più basso del podio con il terzo posto in 4:10.29, a 0.79 dal ceco Martin Fuksa, vittorioso con il crono di 4:09.49, precedendo il magiaro Daniel Fejes, secondo in 4:10.12, a 0.63. In Finale B Carlo Tacchini è ottavo in 4:38.40 e chiude al 17° posto assoluto. Nel K4 500 maschile l’Italia di Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato si classifica nona con il tempo di 1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, Gabriele Casadei centra il podio nel C1 1000 a Montreal

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