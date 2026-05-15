Canoa velocità Gabriele Casadei sfiora il podio nel C1 1000 Lucrezia Zironi terza nel K1 1000
Nella prima sessione delle finali della tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, Gabriele Casadei ha concluso la gara nel C1 1000 con un risultato vicino al podio, senza riuscire a salire sul podio stesso. Nella stessa giornata, Lucrezia Zironi si è piazzata terza nel K1 1000, confermando una buona prestazione nella gara femminile. L'evento si è svolto su una pista appositamente allestita, con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.
La prima sessione dedicata alle finali della tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, riserva all’Italia nelle specialità olimpiche il quarto posto di Gabriele Casadei nel C1 1000 maschile, nelle specialità non olimpiche la terza posizione di Lucrezia Zironi nel K1 1000 femminile, e nelle specialità non paralimpiche la terza piazza di Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 femminile. CANOA VELOCITÀ. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei termina ai piedi del podio chiudendo quarto in 3:51.69, a 1.87 dal ceco Martin Fuksa, vittorioso in 3:49.82, davanti al cinese Wu Shengyue, secondo in 3:50. 🔗 Leggi su Oasport.it
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