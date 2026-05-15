Canoa velocità Gabriele Casadei sfiora il podio nel C1 1000 Lucrezia Zironi terza nel K1 1000

Nella prima sessione delle finali della tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, Gabriele Casadei ha concluso la gara nel C1 1000 con un risultato vicino al podio, senza riuscire a salire sul podio stesso. Nella stessa giornata, Lucrezia Zironi si è piazzata terza nel K1 1000, confermando una buona prestazione nella gara femminile. L'evento si è svolto su una pista appositamente allestita, con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

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