Canoa velocità Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffio

A Szeged, in Ungheria, si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Nella gara del C1 1000 metri maschile, Gabriele Casadei ha concluso sul podio, arrivando terzo. La sua performance ha seguito un secondo posto ottenuto nella stessa località nel 2025. La competizione si è svolta sulla pista internazionale di canoa, valida per il circuito maggiore.

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Si apre con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, nella specialità olimpica del C1 1000 maschile si classifica terzo Gabriele Casadei, che nella stessa località era stato secondo sempre sul circuito maggiore nel 2025. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C1 1000 maschile si classifica terzo Gabriele Casadei, che arpiona il gradino più basso del podio in 3’42?17, a 0?71 dal ceco Martin Fuksa e dall’atleta individuale neutrale Zakhar Petrov, vincitori a pari merito in 3’41?46. L’azzurro, quarto per i primi tre quarti di gara, pur sempre a circa 1? dalla testa, nel segmento finale scavalca il magiaro Daniel Fejes, quarto in 3’43?10, a 1?64.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Canoa velocità: Della Giustina, Craciun e Di Liberto in finale a SzegedLa sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria, continua a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile; Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in gara; CANOA VELOCITÀ: L’ITALIA CONQUISTA CINQUE FINALI A NELLA GIORNATA INAUGURALE DELLA COPPA DEL MONDO DI SZEGED; Canoa velocità: Della Giustina, Craciun e Di Liberto in finale a Szeged. Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La sessione mattutina dedicata alle batterie e alle ... oasport.it Canoa velocità, Della Giustina, Craciun e Di Liberto in finale a SzegedLa sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria, continua a ... oasport.it Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile - x.com