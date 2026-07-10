Attentato a Ranucci perquisita l’abitazione del factotum di Lavitola
Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato l’intermediario tra la banda che ha piazzato la bomba e Valter Lavitola. Tavares è il factotum di Lavitola e coinvolto nell’indagine sull’attentato al giornalista Ranucci. La perquisizione è stata condotta nell’ambito delle verifiche sulla dinamica e sui soggetti collegati all’esplosione avvenuta davanti alla casa del conduttore di Report.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata perquisita dagli investigatori che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l’intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all’esterno dell’abitazione del conduttore di Report. Chi indaga si è recato per effettuare l’attività istruttoria in un comune del napoletano dove l’uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive assieme alla compagna. La donna è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato, era pronto a lasciare l’Italia in direzione dell’Africa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, sequestrati fogli scritti a mano e cellulari a Valter Lavitola
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