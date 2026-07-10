Attentato a Ranucci perquisita l’abitazione del factotum di Lavitola

Notizia in breve

Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato l’intermediario tra la banda che ha piazzato la bomba e Valter Lavitola. Tavares è il factotum di Lavitola e coinvolto nell’indagine sull’attentato al giornalista Ranucci. La perquisizione è stata condotta nell’ambito delle verifiche sulla dinamica e sui soggetti collegati all’esplosione avvenuta davanti alla casa del conduttore di Report.