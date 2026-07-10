Attentato a Ranucci Lavitola stava per scappare in Africa | perquisita l'abitazione del factotum

Le autorità hanno perquisito l’abitazione di Valter Lavitola, coinvolto nell’indagine sull’attentato a un giornalista. Secondo fonti investigative, Lavitola avrebbe pianificato di partire per l’Africa, dove si trova attualmente. L’indagato è ritenuto collegato all’attacco, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle circostanze. La polizia prosegue le verifiche per chiarire eventuali responsabilità e motivazioni legate all’episodio.

Sarebbe stato pronto a partire per l'Africa, dove ora sembra trovarsi il suo factotum, Valter Lavitola, indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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