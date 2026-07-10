Cane atleta | lo sleddog orgoglio della Fidasc secondo Buglione

Lo sleddog, disciplina che consiste nella corsa con cani da slitta, sta crescendo in popolarità in Italia. Secondo Buglione, rappresenta un orgoglio per la Fidasc, associazione che promuove questa attività. La pratica si sta diffondendo tra gli appassionati, con un aumento di partecipanti e competizioni sul territorio nazionale. La disciplina coinvolge cani e conduttori in gare di resistenza e velocità, e si sta consolidando come una delle discipline sportive a livello locale.

Lo Sleddog: Una Disciplina in Crescita in Italia. ROMA (ITALPRESS) – Lo sleddog, la corsa con i cani da slitta, sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama sportivo italiano. Da animale domestico a compagno di avventure, il cane si trasforma in atleta e protagonista di un’emozionante disciplina che sta guadagnando popolarità sia in Italia che all’estero. La Fidasc (Federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva), sotto la guida del presidente Felice Buglione, sta investendo risorse e impegno per promuovere questa affascinante attività. Buglione ha definito lo sleddog come “il nostro fiore all’occhiello”, evidenziando l’importanza di questa disciplina sia a livello politico che tecnico all’interno della federazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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