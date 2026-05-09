Tennis | l’atleta under 12 del 2014 al suo secondo anno nella categoria Catalano primo exploit stagionale

Un giovane atleta nato nel 2014 ha iniziato il suo secondo anno nella categoria under 12 nel circuito tennistico. Nel frattempo, il gruppo tennis Salvi ha raggiunto oltre trenta vittorie in tornei giovanili individuali dall’inizio della stagione di ottobre 2025, in un progetto sportivo promosso dall’azienda Salvi e dal centro dello Zeta Club. L’atleta ha ottenuto il suo primo risultato degno di nota in questa stagione.

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