Tennis | l’atleta under 12 del 2014 al suo secondo anno nella categoria Catalano primo exploit stagionale
Un giovane atleta nato nel 2014 ha iniziato il suo secondo anno nella categoria under 12 nel circuito tennistico. Nel frattempo, il gruppo tennis Salvi ha raggiunto oltre trenta vittorie in tornei giovanili individuali dall’inizio della stagione di ottobre 2025, in un progetto sportivo promosso dall’azienda Salvi e dal centro dello Zeta Club. L’atleta ha ottenuto il suo primo risultato degno di nota in questa stagione.
Il gruppo tennis Salvi ottiene l’ennesimo successo in ambito tornei giovanili individuali, con il superamento delle trenta vittorie stagionali dal mese di ottobre 2025 inizio di questo nuovo progetto sportivo legato alla stessa azienda Salvi ed il centro dello Zeta club. Il protagonista in questa ultima occasione è Michele Catalano, atleta under 12 del 2014 al suo secondo anno nella categoria, che ha ottenuto la vittoria presso il circolo tennis di Cologna Veneta in provincia di Verona. Michele è da sempre seguito dai tecnici Ferdinando De Luca per la parte tecnica e Davide Ghidoni per quella fisica con una classifica di 4.1 ed il tesseramento federale da questa stagione per lo Zeta club.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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