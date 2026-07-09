Un cane atleta è stato protagonista di un evento legato alla disciplina dello sleddog, considerata dalla federazione italiana di discipline armi sportive e cinofilia sportiva come una delle più importanti. Il rappresentante della federazione ha dichiarato che questa disciplina rappresenta l'impegno principale dell'organizzazione. La manifestazione ha mostrato cani impegnati in gare di corsa con slitte, con partecipanti che hanno evidenziato l'importanza di questa attività sportiva.

"Questa disciplina è per noi l'impegno più importante", ha detto il n.1 della federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva ROMA - Da miglior amico dell'uomo ad atleta a tutti gli effetti. Da fedele animale domestico a protagonista di una disciplina in costante crescita, in Italia e all'estero. Lo sleddog, cioè la corsa con i cani da slitta, è una disciplina sempre più centrale nel ricchissimo panorama della Fidasc, la Federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva, guidata dal presidente Felice Buglione. "È il nostro fiore all'occhiello, in questo momento rappresenta per noi l'impegno politico, oltre che tecnico e sportivo, più importante", le parole di Buglione in un'intervista all'Italpress. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il cane come atleta, Buglione "Sleddog fiore all'occhiello della Fidasc"

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