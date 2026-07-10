Le divisioni tra i partiti del campo largo continuano a pesare sulla coalizione di centrosinistra, nonostante l'invito all'unità fatto da una leader di spicco. Le tensioni riguardano ancora i rapporti tra Pd, M5S, Avs, Renzi e sinistra radicale, con questioni irrisolte e precedenti governativi che mantengono aperti alcuni conflitti. La coalizione, pur presentandosi come larga, resta divisa su più fronti.

Schlein invoca l'unità del campo largo, ma le divisioni tra Pd, M5S, Avs, Renzi e sinistra radicale restano profonde. Dai precedenti dei governi Prodi ai nodi irrisolti della coalizione, le fratture continuano a pesare sul centrosinistra. «Non faremo l’errore di dividerci», ha promesso Elly Schlein a Napoli, dove i leader del campo largo mercoledì hanno tenuto un comizio. Ma la promessa, che per gli italiani in realtà suona più come una minaccia, è stata subito smentita dai fatti. Non soltanto perché sul palco c’erano la segretaria del Pd, Giuseppe Conte e i Gianni e Pinotto di Avs, ovvero Fratoianni e Bonelli, mentre mancavano Matteo Renzi e i vari cespugli della galassia centrista. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Campo largo ma già diviso: le fratture nel loro Dna

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