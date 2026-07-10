In piazza rossa si è verificato un cortocircuito tra i partecipanti di un campo largo. Durante l’evento, alcuni hanno iniziato ad accusarsi reciprocamente di fascismo, anche tra rappresentanti dello stesso schieramento. Le tensioni sono aumentate quando le accuse si sono fatte più frequenti, creando confusione tra i presenti. La discussione si è protratta senza che si trovasse una soluzione immediata.

Solitamente danno dei fascisti a tutti quelli di centrodestra. Ma evidentemente non basta più. Così hanno iniziato ad accusarsi di essere fascisti anche tra di loro. Gira sui social un video della manifestazione del Campo largo a Napoli che è piuttosto surreale. Ma anche molto istruttivo (e pure divertente). In pratica si vedono i militanti di Pd, M5S e Avs in piazza. Poi, a contestarli, arrivano quelli di Potere al popolo. E qui va in scena il cortocircuito della sinistra italiana. Da uno dei due schieramenti (probabilmente quello di piddini e affini, ma è indifferente) parte un grido: «Fascisti!». Dall’altro schieramento (o forse dalla stessa parte, non si capisce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Campo largo, cortocircuito nella piazza rossa: si accusano di fascismo pure tra loro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cortocircuito del Campo largo: la protesta arriva dagli ex compagni di piazzaGli ex alleati di piazza sono scesi in piazza del Gesù a Napoli, dove si sono incontrati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola...

Il Campo largo diviso anche nelle piazze. Violante: "Non esiste il rischio del fascismo"Il dibattito politico si svolge anche tra le strade, dove le piazze si dividono tra sostenitori e oppositori del cosiddetto Campo largo.

Temi più discussi: Il cortocircuito del Campo largo: la protesta arriva dagli ex compagni di piazza; Campo largo, a Napoli una parte della piazza contesta chi dovrebbe rappresentarla; Potere al Popolo inchioda il campo largo: Spintoni e stop al comizio? Hanno fatto tutto loro | Libero Quotidiano.it; Dietro le quinte del Campo Largo: il patto di Napoli e lo strappo sulla Russia.

Ennesimo cortocircuito a sinistra all’evento del Campo Largo! Piazza semivuota e il loro stesso elettorato che li contesta. Potrebbero essere notizie… ma ormai siamo abituati ad entrambe le cose. #napoli #campolargo #poterealpopolo #sinistra #partitodemoc x.com

Il cortocircuito del Campo largo: la protesta arriva dagli ex compagni di piazzaPotere al Popolo interrompe l’evento e accusa l’opposizione. Il messaggio è impietoso: il fronte anti-Meloni c’è, il progetto comune ancora no ... msn.com

Caos Campo largo in piazza semivuota a Napoli | Sinistra contesta i leader: Conte media, Bonelli fascistiCampo largo contestato in piazza a Napoli dalla sinistra: cos'è successo, Schlein in silenzio, Conte media, Bonelli accusa siete fascisti ... ilsussidiario.net