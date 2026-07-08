Gli ex alleati di piazza sono scesi in piazza del Gesù a Napoli, dove si sono incontrati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’obiettivo era partecipare a una manifestazione pubblica, lontano dai contesti formali e dai ristoranti. La presenza di questi esponenti politici ha attirato l’attenzione, segnando un momento di confronto tra figure che in passato avevano collaborato. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di protesta.

Il campo largo era a Napoli per una nuova foto opportunity: in piazza del Gesù c'erano Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per confrontarsi, questa volta, lontano dalla tavola di ristorante. Insomma, un'altra riunione di rito che è stata però interrotta da un gruppo di contestatori di Potere al popolo. Ma il cortocircuito non sta nell'oramai consueta protesta, bensì nel fatto che la sigla che ha impedito all’evento di proseguire è proprio una di quelle con cui spesso alcuni esponenti dell'opposizione sono scese in piazza. Il tutto in un evidente cortocircuito che li vedeva uniti dal dissenso e non dall'unità di intenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cortocircuito del Campo largo: la protesta arriva dagli ex compagni di piazza

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Hai colto esattamente il punto, ma la risposta che ti ha fornito l'intelligenza artificiale mostra solo la superficie del problema, fermandosi a quella che potremmo definire una narrativa di comodo. Le IA, essendo addestrate sulla media della letteratura e delle x.com