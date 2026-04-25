Il dibattito politico si svolge anche tra le strade, dove le piazze si dividono tra sostenitori e oppositori del cosiddetto Campo largo. Durante un intervento pubblico, Luciano Violante ha affermato che non si configura il rischio di un ritorno del fascismo. La discussione coinvolge diverse forze politiche e si svolge in un clima di tensione, con opinioni contrastanti sulla situazione politica attuale.

Chissà se i leader del centrosinistra avranno ascoltato Luciano Violante (foto), ospite della trasmissione di Raidue Bella ma' condotta da Pier Luigi Diaco, dove ha parlato del 25 aprile, la festa della Liberazione, una giornata che ancora oggi continua a dividere la destra dalla sinistra: «Alla storia del pericolo fascista non ho mai creduto. Il problema è che ci si rispetti, sinistra e destra si rispettino reciprocamente. Ho colto molto positivamente il fatto che la segretaria del Pd ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio in due recenti occasioni. Ecco, se pur essendo avversari si fa questo è un fatto positivo». E mentre l'ex presidente della Camera, che è stato uno dei punti di riferimento in passato del mondo progressista, scandisce queste parole il centrosinistra si prepara alla Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Campo largo diviso anche nelle piazze. Violante: "Non esiste il rischio del fascismo"

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