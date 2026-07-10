Due giorni fa, immagini di Roberto Vannacci e sua moglie Camelia Mihailescu sono diventate virali. Nelle foto, la coppia si trova a Viareggio e balla al ritmo di “Bella ciao”. Successivamente, Mihailescu ha mostrato il dito medio a due persone che contestavano, spiegando che si trattava di una risposta a due signore. Non ci sono altri dettagli sui motivi o sul contesto delle contestazioni.

Da alcuni giorni sono divenute virali le immagini di Roberto Vannacci e di sua moglie Camelia Mihailescu che a Viareggio ballano sulle note di “Bella ciao“. Al termine del video si vede la signora fare il “dito medio“. La diretta interessata è intervenuta con un contenuto pubblicato su Instagram per dare la sua versione: il gestaccio, ha detto, era rivolto ad alcune signore che l’avevano precedentemente presa di mira con diti medi. La moglie di Vannacci risponde sul video di Viareggio La band intona "Bella ciao" Il dito medio Il saluto di Camelia Mihailescu La moglie di Vannacci risponde sul video di Viareggio “La moglie di Vannacci fa un gestaccio, la moglie di Vannacci fa il dito medio, zingara, remigra e commenti di questo tipo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Camelia Mihailescu moglie di Vannacci e il "dito medio" ai contestatori a Viareggio, "risposta a due signore"

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Vannacci contestato a Viareggio, la moglie risponde a tono

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Temi più discussi: Camelia Mihailescu, chi è la moglie di Roberto Vannacci: le due lauree, le figlie, il lavoro e l'amore nato all'accademia militare. Di...; Parla la moglie del generale Vannacci: Il dito medio? Ho risposto agli insulti. Bella ciao è una canzone che mi piace; Vannacci a Viareggio: al coro 'Bella Ciao' la moglie fa il dito medio; Bella Ciao suona per Vannacci: lui tende le braccia e la moglie fa il dito medio.

La compagna (o la moglie ?) di quello che vuole la #REMIGRAZIONE si chiama CAMELIA MIHAILESCU. Ho finito, Vostro Onore. #Vannacci #9luglio x.com

Braccia tese e dito medio, Vannacci e la moglie rispondono alla band che intona Bella Ciao a Viareggio reddit

Camelia Mihailescu, la moglie di Vannacci e il dito medio a Viareggio al coro di Bella Ciao: Ho risposto al saluto allo stesso modoCamelia Mihailescu, la moglie di Vannacci e il dito medio a Viareggio al coro di Bella Ciao: Ho risposto al saluto allo stesso modo ... blitzquotidiano.it

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