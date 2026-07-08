Un episodio di Roberto Vannacci e sua moglie Camelia Mihailescu durante una serata musicale a Viareggio è diventato virale. L’eurodeputato di Futuro Nazionale e la moglie hanno reagito ascoltando “Bella ciao” in un locale vicino alla loro abitazione. La scena è stata condivisa sui social e ha attirato l’attenzione degli utenti. Non sono stati forniti dettagli sulla reazione specifica del generale e della moglie alla canzone.

Un recente siparietto di Roberto Vannacci e della moglie Camelia Mihailescu, che reagiscono alla canzone “Bella ciao” è divenuto virale. L’eurodeputato di Futuro Nazionale e la consorte si sono presentati ad una serata musicale in un locale vicino casa loro, a Viareggio. In quel momento stava suonando un gruppo, il “Complesso di inferiorità”. Che nel vederli ha intonato “Bella ciao”. La reazione dei due è stata diffusa dalla pagina Facebook Viareggio Antifascista. Vannacci e la moglie reagiscono a “Bella ciao” Questo il testo a corredo del video: “Vannacci si presenta ad una serata vicino casa sua, a suonare c’è il Complesso di inferiorità... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roberto Vannacci sente "Bella ciao" a Viareggio, la reazione del generale e della moglie Camelia Mihailescu

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