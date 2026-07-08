Un video diffuso sui social mostra una band locale che suona “Bella Ciao” in strada a Viareggio. La registrazione, risalente a sabato sera, è stata condivisa dall’organizzazione Viareggio Antifascista. Nel filmato si vede anche un uomo che balla, mentre la moglie fa il gesto del dito medio. La clip ha suscitato polemiche online, con commenti contrastanti sulla scena ripresa.

Viareggio, 08 luglio 2026 – È polemica per un video che sta girando sui social e che è stato diffuso dall’organizzazione Viareggio Antifascista. Nelle immagini, girate lo scorso sabato sera a Viareggio, si vede una band locale, il “Complesso d’Inferiorità” che sta suonando in strada “ Bella Ciao ”. Proprio in quel momento compaiono il presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, insieme alla moglie Camelia Mihailescu. Il video. https:www.lanazione.itvideoviareggio-band-suona-bella-ciao-ecco-la-reazione-di-roberto-vannacci-e-della-moglie-qn8oev6m Cosa si vede. Mentre la band suona, l’eurodeputato inizia a ballare a tempo e ad agitare le braccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Viareggio, suonano “Bella Ciao” in strada: Vannacci balla, la moglie fa il dito medio

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