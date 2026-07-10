Caldo africano sull’Italia temperature fino a 40 gradi | l’ondata può durare fino al 23 luglio
L’Italia sta affrontando da 48 giorni temperature sopra la media, con un’ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 23 luglio. Le massime raggiungono i 40 gradi, con valori ancora più elevati in Sardegna. Questa terza ondata di calore estiva si sta intensificando nelle regioni interessate.
Roma, 10 luglio 2026 – L’Italia resta nella morsa del caldo africano. Le temperature risultano superiori alla media da 48 giorni consecutivi e la terza ondata di calore dell’estate è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, con punte fino a 40 gradi e valori ancora più elevati in Sardegna. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l’anticiclone africano continuerà a dominare gran parte della Penisola almeno fino al 23 luglio, provocando una nuova escalation termica soprattutto al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, parla di una lunga fase anomala riconducibile al «nuovo clima» del XXI secolo. Finora... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà
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