Caldo africano sull’Italia temperature fino a 40 gradi | l’ondata può durare fino al 23 luglio

L’Italia sta affrontando da 48 giorni temperature sopra la media, con un’ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 23 luglio. Le massime raggiungono i 40 gradi, con valori ancora più elevati in Sardegna. Questa terza ondata di calore estiva si sta intensificando nelle regioni interessate.

Roma, 10 luglio 2026 – L’Italia resta nella morsa del caldo africano. Le temperature risultano superiori alla media da 48 giorni consecutivi e la terza ondata di calore dell’estate è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, con punte fino a 40 gradi e valori ancora più elevati in Sardegna. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l’anticiclone africano continuerà a dominare gran parte della Penisola almeno fino al 23 luglio, provocando una nuova escalation termica soprattutto al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, parla di una lunga fase anomala riconducibile al «nuovo clima» del XXI secolo. Finora... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà

Notizie e thread social correlati

Meteo, nuova ondata di caldo africano sull’Italia: temperature fino a 40°C e afa almeno fino al 20 luglioUn'ulteriore ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 40°C.

Caldo africano sull’Italia, temperature fino a 40 gradi: arriva la prima grande ondata dell’estateLe temperature in Italia stanno raggiungendo fino a 40 gradi a causa di un'ondata di caldo proveniente dal Sahara.

Temi più discussi: Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, ecco quando. Le previsioni; Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Torna il caldo record sull'Italia, punte fino a 34 gradi: le previsioni da oggi; Meteo, terza ondata di calore sull’Italia: caldo afoso, punte di 40°C e notti tropicali. Le previsioni.

#Caldo africano sull'Italia dal 14 luglio: fino a 45°C al Sud, Campania verso una nuova ondata di afa Una nuova intensa ondata di caldo africano investirà l'Italia a partire dal 14 luglio. Attese temperature oltre i 40°C al Centro-Sud, picchi fino a 45… x.com

Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata in tutto il PaeseL'Italia è nuovamente travolta da una terza ondata di caldo africano, che si annuncia tra le più intense degli ultimi decenni. msn.com

Meteo, terza ondata di calore sull’Italia: caldo afoso, punte di 40°C e notti tropicali. Le previsioniL'anticiclone nord-africano torna protagonista in Italia dando il via alla terza ondata di calore della stagione. meteo.it