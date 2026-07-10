Caldo estremo e troppe curve | l’attrito contro le rotaie ferma i treni Bus sostitutivi e disagi in vista

Un treno si è fermato questa mattina sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Pontassieve a causa di un surriscaldamento dei binari. L'alta temperatura e le molte curve hanno causato attrito, rendendo impossibile la prosecuzione del viaggio. Sono stati attivati autobus sostitutivi per i passeggeri, che devono affrontare ritardi e disagi lungo il percorso. La circolazione ferroviaria sulla tratta rimane interrotta.

Firenze, 10 luglio 2026 – Una nuova emergenza ferroviaria sta interessando la linea Borgo San Lorenzo - Pontassieve. Secondo quanto comunicato alla Regione e ai sindaci del territorio stamani, 10 luglio, dai gestori della rete e del servizio ferroviario lungo la linea ferroviaria Borgo-Pontassieve, a causa della particolare conformazione della tratta ricca di curve, le alte temperature sommate all’ attrito contro le rotaie stanno fornendo eccessive sollecitazioni alle ruote dei treni, rendendo necessari immediati interventi di manutenzione straordinaria. GERMOGLI PH: 3 OTTOBRE 2020 PONTASSIEVE SIECI STAZIONE FERROVIARIA FERROVIE DELLO STATO TRENI STRADA FERRATA REGIONE TOSCANA TRASPORTI PENDOLARI TRENO REGIONALE https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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