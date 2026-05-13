Treni nuovi disagi sulla Trieste–Venezia stop e bus sostitutivi

Continuano i disagi sulla linea ferroviaria tra Trieste e Venezia, con nuove variazioni nel servizio che coinvolgono la circolazione dei treni. A causa di problemi tecnici, alcuni treni sono stati sospesi e al loro posto vengono utilizzati bus sostitutivi. La situazione impatta i viaggiatori, che devono adattarsi a modifiche nei loro piani di viaggio e alle nuove modalità di trasporto.

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