Ondata di caldo in India 16 morti per le temperature oltre i 45 gradi | moria di pesci a Nuova Delhi

In India, le temperature hanno superato i 45 gradi durante la settimana, causando 16 decessi. A Nuova Delhi si sono verificati anche episodi di moria di pesci.

Ondata di caldo in India con temperature oltre 45 gradi nel corso della settimana. Sedici persone sono morte, moria di pesci a Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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India, caldo estremo: pesci morti riaffiorano nei canali di Nuova Delhi

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