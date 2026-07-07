Caldo estremo moria di cozze e vongole nell’Alto Adriatico | I cambiamenti climatici provocano alla pesca danni per 200 milioni di euro all’anno
Un'ondata di caldo estremo ha causato la moria di cozze e vongole nell’Alto Adriatico. La temperatura elevata ha provocato danni alla pesca, stimati in circa 200 milioni di euro all’anno. L’ecosistema lagunare è già compromesso dall’invasione del granchio blu, che aggrava la situazione. La situazione si è verificata dopo un periodo di temperature molto alte che ha interessato la regione.
L’ondata di caldo estremo colpisce anche gli ecosistemi lagunari dell’Alto Adriatico, già messi in ginocchio dagli effetti del granchio blu: nella Sacca di Scardovari (Rovigo), il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, sono morte mille quintali di cozze Dop, mentre a Goro, nel ferrarese, le elevate temperature e il limitato ricambio idrico hanno trasformato la laguna in una “gigantesca pentola”, facendo scomparire fino al 90% delle vongole. Sempre a Scardovari cresce la preoccupazione per le ostriche, più resistenti ma comunque esposte al rischio. A unire i due versanti del Delta del Po sono i recinti anti granchio blu che durante le ondate di calore limitano ulteriormente il ricambio dell’acqua all’interno delle aree lagunari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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