Caldo estremo moria di cozze e vongole nell’Alto Adriatico | I cambiamenti climatici provocano alla pesca danni per 200 milioni di euro all’anno

Notizia in breve

Un'ondata di caldo estremo ha causato la moria di cozze e vongole nell’Alto Adriatico. La temperatura elevata ha provocato danni alla pesca, stimati in circa 200 milioni di euro all’anno. L’ecosistema lagunare è già compromesso dall’invasione del granchio blu, che aggrava la situazione. La situazione si è verificata dopo un periodo di temperature molto alte che ha interessato la regione.