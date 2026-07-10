Le temperature in Italia raggiungono i 40°C in diverse regioni, con notti che non scendono sotto i 25°C. Le ondate di calore africano durano da giorni e continuano a interessare il territorio, causando un aumento delle temperature massime e minime. Le previsioni indicano che le condizioni di caldo intenso potrebbero protrarsi ancora per diversi giorni, influenzando le attività quotidiane e il benessere della popolazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo africano, destinata a mantenere temperature elevate per diversi giorni. Nonostante la possibilità di qualche temporale isolato, soprattutto sulle zone montuose, l’anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico, portando valori vicini ai 40°C e un’afa particolarmente intensa anche durante la notte. Un’estate segnata da ondate di calore sempre più frequenti. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, l’estate 2026 è caratterizzata da una lunga fase di caldo anomalo. Analizzando gli ultimi mesi, emerge una successione di tre grandi ondate di calore: la prima tra il 24 maggio e il 1° giugno, la seconda dal 17 giugno al 1° luglio e la terza attualmente in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caldo africano sull’Italia: nuova ondata con punte fino a 40°C e notti sempre più tropicali

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CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

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