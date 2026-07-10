Caldo africano la nuova ondata di 15 giorni | temperature fino a 43 gradi su Italia ed Europa Ue | Non sarà l' ultima

Una nuova ondata di caldo intenso sta colpendo Italia ed Europa occidentale, con temperature che potrebbero raggiungere i 43°C in Sardegna. Dopo un fine settimana con temporali al Nord, i valori termici aumenteranno rapidamente e si manterranno elevati per circa quindici giorni. L’Unione Europea ha dichiarato che questa non sarà l’ultima ondata di calore di questo tipo.

Una nuova e intensa ondata di caldo è pronta a investire l’Italia e gran parte dell’Europa occidentale. Dopo un fine settimana ancora caratterizzato da qualche temporale al Nord, le temperature inizieranno ad aumentare rapidamente, con una fiammata che potrebbe durare almeno quindici giorni e portare picchi fino a 43°C in Sardegna. Secondo quanto riferito dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), da lunedì un’area di bassa pressione posizionata a ovest della Penisola Iberica richiamerà verso l’Europa aria molto calda di origine desertica, rafforzando l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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