Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Europa, con temperature che potrebbero arrivare fino a 43 gradi. In Italia, si prevedono condizioni di caldo estremo già da giovedì 9 luglio. Da venerdì è attesa anche una perturbazione con possibili nubifragi e grandinate. Le previsioni indicano un aumento delle temperature e l’arrivo di fenomeni temporaleschi intensi in diverse zone del continente.

Il caldo estremo continua a dominare la scena in Italia e in gran parte d’Europa, con valori che potrebbero raggiungere i 43 gradi. Giovedì 9 luglio 2026 l’ondata di calore, la terza in meno di cinquanta giorni sull’Europa occidentale, raggiunge una delle sue fasi più intense con tuttavia temporali improvvisi attesi soprattutto sui rilievi del Centro e del Sud, mentre da venerdì i fenomeni potranno estendersi anche ad alcune aree della pianura del Nord, con rischio di nubifragi, raffiche di vento e grandinate locali. Meteo, nuova ondata di caldo sull'Europa, temperature fino a 43 gradi, da venerdì possibili nubifragi e grandinate Alla base del peggioramento ci sarebbe una piccola falla nell’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Nuova ondata di caldo in Italia: l'anticiclone delle Azzorre porta temperature fino a 34°C a Napoli

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