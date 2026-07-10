Le temperature in Italia stanno tornando a salire, con valori che raggiungono quelli tipici del deserto del Sahara. Dopo un breve periodo di diminuzione e piogge in diverse regioni, il caldo africano si sta riproponendo con intensità. Le aree più colpite sono quelle del centro e del sud, dove i termometri segnano livelli elevati. La fase di stabilità atmosferica favorisce questa escalation termica, che si mantiene stabile nelle prossime ore.

Dopo una fase più dinamica, con temperature temporaneamente più contenute e temporali su diverse aree del Paese, l’Italia si avvia verso una nuova e marcata risalita termica. Le proiezioni più recenti indicano infatti un ritorno dell’ anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, con un progressivo aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori. La parentesi più fresca è legata alla presenza di un profondo ciclone sull’Europa centro-orientale, che sta favorendo correnti settentrionali e un afflusso d’aria relativamente più temperata anche sulla Penisola. In questa fase, sulle regioni adriatiche e su parte del Meridione, le massime possono mantenersi su valori più gestibili, spesso comprese tra 26 e 29 gradi, con episodi temporaleschi localmente intensi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Caldo africano, Italia sotto attacco: temperature da deserto del Sahara, ecco dove

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METEO – Tra Caldo Africano ed Aria Fredda! Italia Spaccata in Due

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