L’Italia sta vivendo un’ondata di caldo intenso con temperature che raggiungono fino a 35 gradi. Le previsioni indicano che il clima si avvicina a quello di piena estate, con temperature superiori alle medie stagionali. L’episodio di caldo africano interessa diverse regioni del paese e si protrae per più giorni. Le autorità hanno consigliato di adottare misure di sicurezza e di evitare l’esposizione prolungata al sole.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo anomalo destinata a far salire le temperature ben oltre le medie stagionali. Nei prossimi giorni l’anticiclone subtropicale conquisterà gran parte della Penisola, portando condizioni tipiche dei mesi estivi con largo anticipo rispetto al calendario. Secondo gli esperti, la fase più intensa durerà almeno fino alla fine di maggio, con valori che in alcune aree potranno raggiungere anche i 35 gradi. A delineare il quadro è Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, che parla di una vera e propria “fiammata africana” pronta a investire soprattutto il Centro-Nord. Le masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa favoriranno giornate stabili e soleggiate, accompagnate da un sensibile aumento delle temperature sia di giorno sia durante le ore notturne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia nella morsa del caldo africano: temperature fino a 35 gradi e clima da piena estate

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