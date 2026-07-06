Roma - L’anticiclone subtropicale si rafforza e richiama aria rovente dal Nord Africa: da mercoledì attesi picchi elevati, caldo intenso anche sulle montagne italiane. Una nuova e intensa ondata di calore è pronta a interessare gran parte dell’Italia. Il progressivo consolidamento dell’anticiclone subtropicale favorirà nei prossimi giorni un deciso aumento delle temperature, con la fase più calda attesa a partire da mercoledì. Le correnti provenienti dal Nord Africa porteranno aria molto calda sulla Penisola, facendo salire i termometri ben oltre le medie stagionali. I primi segnali saranno evidenti già nelle prossime ore, con massime comprese tra 34 e 35 gradi sulla Val Padana occidentale, nelle aree interne di Toscana e Lazio, sul Tavoliere delle Puglie, nel Materano e nelle zone più riparate di Sardegna e Sicilia ionica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Caldo africano sull’Italia, temperature fino a 39 gradi: ecco dove colpirà

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Caldo, nuova fiammata africana sullItalia: weekend rovente e temperature fino a 38 gradi

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