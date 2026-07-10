Calciomercato Roma occhi su Can Uzun | il talento dell’Eintracht nel mirino

Da sololaroma.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta valutando l'acquisto di Can Uzun, attaccante dell’Eintracht, nel mercato dei giovani talenti. Dopo aver rinunciato a Greenwood, la società continua a cercare profili emergenti per l’ultimo terzo di campo. Secondo fonti sportive, nelle ultime ore il nome di Uzun è stato inserito tra quelli monitorati dal direttore sportivo. La trattativa non è ancora avviata, ma il club si concentra su questa possibilità.

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Dopo la bandiera bianca per Greenwood, la Roma continua a guardare al mercato dei giovani talenti nell’ultimo terzo di campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sul taccuino di D’Amico è finito anche il nome di Can Uzun. Il fantasista dell’Eintracht Francoforte, tra i prospetti più interessanti del panorama europeo, piace ai giallorossi per duttilità, qualità tecniche e ampi margini di crescita. Il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe avviato i contatti con il club tedesco per sondare il terreno e capire se potrà essere una via percorribile. Perché la Roma segue Can Uzun. Can Uzun è uno dei talenti più interessanti emersi negli ultimi anni in Bundesliga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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