Can Uzun-Napoli il talento dell’Eintracht nel mirino

Can Uzun-Napoli, nato nel 2005, è un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Recentemente, il suo nome è stato associato a diversi club europei che avrebbero mostrato interesse per il suo trasferimento. La sua crescita nel settore giovanile e le prestazioni con la squadra tedesca hanno attirato l’attenzione di osservatori internazionali. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali su eventuali trattative o offerte concrete.

Can Uzun entra nel radar delle big europee. Il talento dell’Eintracht Francoforte, classe 2005, è uno dei nomi più interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club, pronti a seguirne l’evoluzione nelle prossime settimane. Secondo la Bild, il Galatasaray avrebbe messo Uzun in cima alla propria lista per rinforzare la squadra. Il club turco lo considera una priorità, ma la concorrenza non manca. Sul giocatore ci sarebbero anche Napoli, Milan e alcune società di Premier League. Il Napoli osserva con interesse. La dirigenza azzurra continua a monitorare giovani profili di qualità e Uzun rientra perfettamente in questa linea. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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