Calciomercato Milan occhi su Can Uzun | ecco chi è il gioiellino del Francoforte
Il Milan ha mostrato interesse per Can Uzun, attaccante dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore, nato nel 2002, è cresciuto nel settore giovanile del club tedesco e ha esordito in prima squadra nel 2021. Nelle ultime stagioni ha collezionato alcune presenze in Bundesliga e competizioni europee, segnando anche alcuni gol. Alto circa 1,85 metri, Uzun si distingue per la sua fisicità e capacità di finalizzazione. La società rossonera sta valutando la possibilità di un eventuale trasferimento o prestito.
Con la stagione ormai giunta al termine, è ora di iniziare a pensare al mercato, monitorando sia profili di esperienza che giovani e future promesse. Tari nomi finiti nel mirino del Milan, secondo quanto riferito dalla BILD, spicca quello di Can Uzun, trequartista classe 2005 dell'Eintracht Francoforte considerato uno dei prospetti migliori a livello europeo. Analizzando nel dettaglio i numeri stagionali, il classe 2005 risulta essere un vero e proprio gioiellino. Cresciuto nelle giovanili del Norimberga, nel 2024 si è traferito alla corte del Francoforte firmando un contratto fino al giugno del 2030. Nell'attuale stagione, il calciatore ha collezionato 21 presenze, di cui 15 fatte da titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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