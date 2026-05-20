Calciomercato Milan occhi su Can Uzun | ecco chi è il gioiellino del Francoforte

Il Milan ha mostrato interesse per Can Uzun, attaccante dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore, nato nel 2002, è cresciuto nel settore giovanile del club tedesco e ha esordito in prima squadra nel 2021. Nelle ultime stagioni ha collezionato alcune presenze in Bundesliga e competizioni europee, segnando anche alcuni gol. Alto circa 1,85 metri, Uzun si distingue per la sua fisicità e capacità di finalizzazione. La società rossonera sta valutando la possibilità di un eventuale trasferimento o prestito.

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