Calciomercato Roma altra concorrenza dalla Turchia per Assane Diao | il Galatasaray piomba sul giocatore

Il Galatasaray ha presentato un’offerta per Assane Diao, esterno offensivo del Como. Il giocatore, reduce da una stagione interrotta da un infortunio, era tra i nomi valutati dalla Roma. La società turca ha fatto un passo concreto per ingaggiarlo, mentre il club italiano valuta la situazione. Diao, 23 anni, è stato inserito nella lista dei possibili acquisti della Roma, ma ora si trova al centro di una concorrenza internazionale.

Uno degli ultimi nomi finiti nella shortlist giallorossa è Assane Diao, talentuoso esterno offensivo, attualmente in forza al Como e reduce da una stagione travagliata con la prima parte di stagione saltata in blocco a seguito di un infortunio patito la scorsa estate. Le qualità tecniche e lo strapotere fisico dell’ex Betis, però, sono indubbie tanto da accendere comunque i radar di diverse squadre italiane e non, Roma compresa che nelle ultime ore sembrerebbe aver avviato dei contatti esplorativi con il club lariano per capirne la fattibilità dell’operazione. Contemporaneamente, però, anche un altro club dai colori giallorossi si è mosso per il calciatore senegalese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Roma, la lista di Gasperini: 5 nomi sul tavolo

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