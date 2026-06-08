Calciomercato Inter dalla Turchia | il Galatasaray fa sul serio per Barella

Il Galatasaray ha manifestato un interesse concreto per il centrocampista italiano, secondo quanto riportato da Sporx. La squadra turca sarebbe pronta a fare un’offerta per il giocatore, che attualmente milita in Italia. Non sono stati forniti dettagli sulla cifra richiesta o sui tempi della possibile trattativa. La notizia si aggiunge alle voci di mercato che coinvolgono il calciatore in questa sessione di trasferimenti.

Secondo quanto riportato da Sporx, il Galatasaray sembra essere intenzionato a fare sul serio per Nicolò Barella. A seguito di un incontro tra i vari dirigenti e l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, è saltato fuori il nome del centrocampista italiano, con il presidente della squadra turca che ha affermato di poter portarlo ad Istanbul. Presto l’incontro tra le parti, ma per l’Inter è incedibile. Sempre secondo il quotidiano turco, in settimana sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza interista e il suo vicecapitano per parlare del futuro. Inoltre, in questi giorni, Okan Buruk chiamerà Barella per parlargli del progetto per la prossima stagione del Galatasaray. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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