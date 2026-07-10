Il Galatasaray ha contattato il Como per proporre un'offerta per il trasferimento di Assane Diao, attaccante del Como. La trattativa si inserisce in un contesto di aumento della concorrenza per il giocatore, che si era avvicinato alla Roma dopo che la pista Mason Greenwood si è raffreddata. Diao, attualmente in forza al Como, è al centro di discussioni di mercato tra i club.

Assane Diao si allontana dalla Roma, il Galatasaray si inserisce nella corsa: il club turco ha chiesto informazioni al Como. Aumenta la concorrenza per Assane Diao, esterno offensivo del Como finito anche nei radar della Roma dopo il tramonto della pista Mason Greenwood. Nelle ultime ore, infatti, sul classe 2005 si sarebbe mosso con decisione anche il Galatasaray, pronto a valutare un’operazione concreta per provare ad anticipare le altre pretendenti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club turco ha chiesto informazioni sul profilo di Diao e starebbe preparando una prima proposta al Como. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Diao, aumenta la concorrenza per la Roma: il Galatasaray prepara l’offerta al Como

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