Calciomercato Napoli grande ritorno di fiamma per gli azzurri | confermato nuovo sondaggio

Il Napoli ha effettuato un nuovo sondaggio per l’esterno del Chelsea, Alejandro Garnacho. Si tratta di un ritorno di interesse, dopo aver già valutato il giocatore nella sessione invernale del 2025. La società azzurra sta monitorando la situazione e potrebbe avanzare ulteriori offerte o trattative nelle prossime settimane. Non ci sono ancora conferme definitive sull’eventuale trasferimento.

Alejandro Garnacho è di nuovo nel mirino del Napoli. Gli azzurri hanno sondato l’esterno del Chelsea nelle ultime ore, riprendendo una pista già battuta nella sessione invernale del 2025. Garnacho: il Napoli riaccende l’interesse dopo mesi di silenzio. L’inverno 2025 ha rappresentato un vero calvario per i partenopei sul fronte Garnacho. Una trattativa lunghissima con lo United si trascinò per settimane senza mai decollare, finché il club non abbandonò la pista. Ora, a distanza di mesi, la situazione si è riaccesa. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il Napoli ha effettuato nuovi contatti nelle ultime ore per sondare la disponibilità dell’argentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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