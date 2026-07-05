Calciomercato Napoli ritorno di fiamma per Manna | nuovo tentativo in arrivo

Il Napoli ha deciso di non procedere con l’acquisto di Anan Khalaili dopo il sorpasso dell’Inter. La società ha invece puntato su due altri profili, ritenuti più flessibili dal punto di vista economico e tattico. Giovanni Manna, responsabile del mercato, aveva già lavorato con l’esterno israeliano, ma ora si concentra su altri obiettivi. La trattativa con Fiorentina e Siviglia riguarda un giocatore che potrebbe rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Giovanni Manna abbandona la corsia preferenziale per Anan Khalaili e riparte dalla Fiorentina e dal Siviglia. Il Napoli ha deciso di non inseguire l’esterno israeliano dopo il sorpasso dell’Inter, preferendo due profili alternativi che garantiscono maggiore flessibilità economica e tattica. Khalaili sfuma: il Napoli sceglie di non alzare l’offerta. L’Union Saint-Gilloise ha mantenuto ferma la valutazione ritenuta spropositata dal club azzurro. Manna ha scelto di non modificare la propria strategia di mercato, attendendo prima le cessioni necessarie a snellire l’organico. Il direttore sportivo non ha intenzione di forzare i tempi per un giocatore che, seppur interessante, non rappresentava una priorità assoluta rispetto agli equilibri di bilancio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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