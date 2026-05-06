Calciomercato Roma ritorno di fiamma per Zirkzee

La squadra di calcio continua a seguire con attenzione l’attaccante olandese, con intenzione di portarlo in prestito dalla sua attuale società. Dopo aver mostrato interesse durante la sessione di gennaio, i dirigenti stanno valutando di formulare una nuova proposta nella prossima finestra di mercato. La trattativa riguarda un eventuale trasferimento temporaneo, ancora da definire nei dettagli.

La Roma non molla la presa per Joshua Zirkzee. Dopo il corteggiamento nel mercato invernale, i giallorossi faranno un tentativo anche nella prossima finestra di calciomercato. Come riportato da Tuttomercato10 su X, mister Gasperini vede l’ex Bologna come l’elemento ideale per completare l’attacco giallorosso per la prossima stagione, con i Friedkin pronti a riprovarci. Le prossime settimane saranno decisive per riprendere i contatti con l’entourage del calciatore e il club londinese. La Roma ha già le idee chiare per il futuro. Roma-Zirkzee: i possibili sviluppi dell’operazione. All’inizio del mercato inverale Massara ha cercato in tutti i modi di accontentare Gasperini, lavorando su questa operazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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