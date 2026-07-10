calciomercato milan idea karetsas per la trequarti servono 40 milioni

Il Milan sta valutando l'acquisto di Konstantinos Karetsas come possibile rinforzo per la trequarti, in aggiunta a Pulisic. Secondo quanto riportato, il club sarebbe disposto a investire circa 40 milioni di euro per il giocatore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono state rese note tempistiche o dettagli contrattuali. Karetsas è considerato uno dei profili monitorati dalla dirigenza rossonera per rafforzare la linea offensiva.

Konstantinos Karetsas è uno dei nomi sulla lista dei possibili obiettivi del Milan per andare a completare il duo sulla trequarti insieme a Pulisic, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. 18 anni, tanto talento e un prezzo del cartellino di 40 milioni. Il trequartista greco del Genk è reduce da un’ottima stagione in Belgio da 3 gol e 18 assist in 49 presenze, che gli è valsa l’attenzione del club meneghino. Un trequartista per Amorim. Dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e Mario Gila, atterrato nella giornata di giovedì a Milano, il club rossonero ha colmato le prime due lacune della rosa e, sulla base di quanto concordato dalla coppia Amorim-Cardinale, ora è arrivato il momento di affrontare la questione trequartista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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