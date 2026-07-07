Il trasferimento di Mario Gila dal club di appartenenza al Milan è in stand-by, poiché le parti non hanno ancora raggiunto un accordo. La proposta ricevuta dal club di appartenenza, presentata dall’agente del difensore, non è considerata soddisfacente dai biancocelesti. La trattativa si trova in una fase di negoziazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento. Nel frattempo, tra le opzioni per la trequarti si fa avanti il nome di Karetsas.

Una piccola frenata a pochi metri dal traguardo. Milan e Lazio non hanno ancora trovato l’accordo per il passaggio in rossonero di Mario Gila. L’offerta rossonera, recapitata da Alejandro Camaño, agente del difensore spagnolo ieri a Roma, non soddisfa appieno i biancocelesti. La distanza è comunque minima e le parti hanno fiducia di definire l’affare nei prossimi giorni. Anche perché il Diavolo si è detto disponibile a trattare pure un giovane talento dei capitolini, Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008. Calvani piace al Milan, ma può essere anche la chiave per sbloccare Gila. Così spera soprattutto Ruben Amorim, ieri atterrato a Milano per la prima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, frenata Gila. Per la trequarti spunta Karetsas

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