Calciomercato Milan | Gila visite ok Ora è anche ufficiale | LIVE PM

Gila ha superato le visite mediche e ora è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'acquisto di Ramos, i rossoneri hanno completato anche questa operazione.

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CLAMOROSO MILAN CARDINALE SCATENATO SPENDE ALTRI CENTO MILIONI!

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