Un giocatore ha completato le visite mediche e si è recato presso la sede del club per firmare il contratto. Dopo l'acquisto di un difensore, il club si sta preparando ad annunciare ufficialmente il secondo acquisto di questa sessione di mercato estivo. Nei giorni scorsi, sono stati definiti gli accordi e le visite mediche sono state superate senza problemi. Il giocatore si appresta ora a firmare e diventare ufficialmente un nuovo membro della squadra.

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Gila, visite ok. Arrivato a Casa Milan per la firma | LIVE PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GILA È ARRIVATO! Visite mediche col Milan

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan: Gila, visite e idoneità ok. Ora la firma | LIVE PMIl Milan ha completato le visite mediche e verificato l’idoneità fisica di Gila, che ora può firmare il contratto.

Leggi anche: Calciomercato Milan, Gila ha iniziato le visite mediche | LIVE PM

Temi più discussi: Gila ma non solo: tra acquisti e cessioni, come cambia la difesa del Milan; Gila a un passo dal Milan: le cifre; Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila; Calciomercato Milan | Tutto fatto per Gila: accordo raggiunto con la Lazio.

. @acmilan #TopNews: visite fatte per @MarioGila00, assalto al trequartista e l’incertezza su #Jashari - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com

Calciomercato: l'Inter stringe per Khalaili, offerta Roma per Greenwood e accordo Milan-Gila reddit

Calciomercato Milan news | Mario Gila fa le visite, a centrocampo chi rischia? (oggi 10 luglio 2026)Calciomercato Milan news oggi venerdì 10 luglio 2026: giorno di visite mediche per Mario Gila, a centrocampo invece molte situazioni in bilico. ilsussidiario.net

Milan, Gila è rossonero: visite ok e quinquennale in arrivo dalla LazioMario Gila ha superato le visite mediche: il difensore spagnolo è pronto a firmare il quinquennale con il Milan ... it.blastingnews.com