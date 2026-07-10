Calciomercato Milan Gila ha iniziato le visite mediche | LIVE PM

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Calciomercato Milan, il giorno di Gila: oggi visite mediche e firma del contratto | LIVEOggi il calciatore effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan.

Temi più discussi: Gila a un passo dal Milan: le cifre; Ramos, Gila e non solo: Milan, chi sono i prossimi obiettivi di mercato; Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila; Tutti pazzi per Gila: l'offerta del Milan per il difensore della Lazio.

Le immagini dell'arrivo di Mario #Gila a Milano, il difensore spagnolo esulta: Sono molto felice di essere qui al #Milan #MilanistiChannel #ACMilan #SerieA #Calciomercato x.com

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