Calciomercato Milan Gila ha iniziato le visite mediche | LIVE PM

Da pianetamilan.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gila ha iniziato le visite mediche con il Milan. Dopo l'acquisto di Ramos, il club si prepara ad ufficializzare il secondo rinforzo per la rosa in questa sessione di mercato estivo.

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Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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