Calciomercato Milan | Gila ora è anche ufficiale Le parole a Pianeta Milan | PM

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gila, confermando la trattativa annunciata nelle scorse settimane. L’attaccante si unisce alla rosa rossonera come secondo acquisto della sessione di mercato estiva, dopo il trasferimento di Ramos. La società ha comunicato l’accordo attraverso i propri canali ufficiali, senza fornire dettagli economici o durata del contratto. La firma è arrivata nelle ultime ore, e l’operazione è stata resa ufficiale.

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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