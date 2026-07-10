Calciomercato Milan Gila ha ottenuto l' idoneità sportiva al ' Centro Ambrosiano'

Il difensore spagnolo ha completato le visite presso il Centro Ambrosiano di Milano e ha ottenuto l’idoneità sportiva. Ora si recherà a Casa Milan per firmare il contratto. Nel frattempo, il presidente del club ha confermato di essere l’unico a autorizzare le operazioni di mercato.

Il difensore spagnolo si è recato presso 'Centro Ambrosiano' di Milano, dove ha ottenuto l'idoneità sportiva: ora si recherà a 'Casa Milan' per firmare Milan, Cardinale torna a parlare e detta le regole: "Mercato? Sono l'unico a dare il via libera" Calciomercato Milan: Gila, visite e idoneità ok. Ora la firma LIVE PM Mercato Milan LIVE Gila, adesso manca solo la firma. Ha parlato di nuovo Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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GILA, FOTO CON I TIFOSI DEL MILAN ALLIDONEITÀ SPORTIVA

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