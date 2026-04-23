Una tredicenne che ha perso un occhio e non può più giocare a calcio a causa di un giudizio medico e legale che ne ha escluso l’idoneità sportiva. I professionisti hanno evidenziato un rischio di cecità irreversibile, impedendole di continuare a praticare l’attività sportiva che aveva sempre amato. La ragazza, che ha affrontato diverse discipline sportive, si trova ora impossibilitata a proseguire nel suo percorso, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

Milano, 23 aprile 2026 – È sempre stata una bambina molto sportiva e ha praticato diverse discipline, a dispetto del grave handicap che si porta dietro. A otto anni, si è letteralmente innamorata di un pallone, sull’onda della crescita esponenziale del movimento femminile in Italia e dei successi della Nazionale. Nel 2025, dopo aver festeggiato il dodicesimo compleanno, si è sottoposta all a visita specialistica presso una struttura autorizzata dell’Ats per ottenere il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Ed è in quel momento che i sogni della baby calciatrice hanno iniziato a spegnersi. L’esito è stato impietoso, seppur pienamente legittimo come stabilito da una recentissima sentenza del Tar: l’adolescente, che nel frattempo ha compiuto 13 anni, non può giocare in una squadra perché ha un occhio solo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha perso un occhio, non può giocare a calcio: medici e giudici negano l’idoneità sportiva ad una tredicenne. “Pericolo di cecità irreversibile”

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