Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, il centrocampista tedesco Goretzka sarebbe sempre più vicino a trasferirsi al Milan. Nel corso di un aggiornamento sul calciomercato, il giornalista ha fornito alcuni dettagli riguardo l’offerta presentata dal club rossonero. La trattativa tra le due parti sembra procedere con passi avanti, anche se non sono stati resi noti i termini esatti dell’accordo.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. A cinque partite dal termine del campionato, Massiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani stanno già iniziando a programmare la prossima stagione. In vista dell'imminente ritorno in Champions League ci vorranno alcuni innesti per alzare il livello della squadra. Secondo il noto giornalista e tifoso rossonero, il Diavolo starebbe facendo dei passi avanti per Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Pellegatti sicuro: “Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull’offerta del Milan”

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